Architekt Meinhard von Gerkan mit 87 Jahren gestorben Stand: 01.12.2022 14:33 Uhr Der Architekt Meinhard von Gerkan ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Hamburg, wie sein Büro gmp unter Berufung auf die Familie am Donnerstag mitteilte.

Der Berliner Flughafen Tegel war sein ganz großer Wurf: Mit Anfang 30 legte der noch unbekannte Architekt Meinhard gemeinsam mit seinem Partner Volkwin Marg ein Konzept vor. Ein Luftverkehrsknoten mit dem Grundriss eines Sechsecks - beinahe ein Kreis. Schneller und einfacher geht es nicht: aus der Mitte heraus vom Bus oder Taxi direkt ins Flugzeug. Bis zu seiner Schließung 2021 genoss der Berliner Flughafen Tegel Kultstatus als "Flughafen der kurzen Wege".

AUDIO: Das Gespräch mit Meinhard von Gerkan (2017) (26 Min) Das Gespräch mit Meinhard von Gerkan (2017) (26 Min)

Meinhard von Gerkan entwarf WM-Stadien in Brasilien und Südafrika

Für Meinhard von Gerkan war es der Durchbruch. Zusammen mit Volkwin Marg realisierte er danach Bauwerke in aller Welt. Mehr als 400 Beschäftigte arbeiten heute in Hamburg für das von Marg und von Gerkan gegründete Büro. Gemeinsam konzipierten sie mehr als 370 Großprojekte. Darunter das Nationalmuseum in Peking, Fußball-Stadien in Südafrika und Brasilien und die Stadt Nanhui nahe Shanghai.

Sein langjähriger Partner Marg würdigte seinen Mitstreiter am Donnerstag auch für seinen offenen Blick in die Zukunft: "Ich bin stolz darauf, was Meinhard und ich gemeinsam mit unseren Partnern und Mitarbeitenden in mehr als einem halben Jahrhundert geschaffen haben", schrieb er in einer Mitteillung. "Wir haben zusammen stets für gute Architektur gekämpft, sehr oft gewonnen und manchmal auch verloren."

Gmp: Zahlreiche Großprojekte in Deutschland

Viele deutsche Städte haben von Gerkan und Volkwin Marg ebenfalls geprägt. Das Architektenbüro gmp (Gerkan, Marg und Partner) realisierte die Neue Messe in Leipzig mit ihrer gewaltigen gläsernen Tonne über dem Mitteltrakt und den Berliner Hauptbahnhof. Auch die Lübecker Kongresshalle wurde von seinem Büro entworfen.

Von Gerkans zweiter Berliner Flughafen, der von Pleiten, Pech und Pannen begleitete BER, sorgte für viele Negativschlagzeilen. Nach der geplatzten Eröffnung des Hauptstadtflughafens 2012 wurde er fristlos vor die Tür gesetzt. Im Buch "Black Box BER" rechnete er gnadenlos mit der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg ab.

Kindheit in den Wirren des Zweiten Weltkriegs

Meinhard von Gerkan wurde 1935 in Riga geboren. Seine Kindheit ist geprägt von den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs. Sein Vater stirbt an der Ostfront, seine Mutter bei der Flucht von Posen nach Niedersachsen. Eine Hamburger Pfarrersfamilie nimmt sich ihm an, mehrmals wechselt er die Schule und verfehlt das Abitur an einer Hamburger Waldorf-Schule.

Im Abendgymnasium holt er das Abitur später nach. Beim Architekturstudium in Berlin lernt er dann seinen späteren Partner Volkwin Marg kennen. Nach dem Diplom an der TU Braunschweig gründen sie in Hamburg ihr bis heute weltweit renommiertes Büro gmp. Es folgt eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Am Mittwoch ist Meinhard von Gerkan im Alter von 87 Jahren gestorben.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 01.12.2022 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Architektur