Archäologisches Museum Hamburg zeigt Ausstellung zum Thema Feuer

Das Archäologische Museum Hamburg zeigt ab Mittwoch die Sonderausstellung "Light my fire - Mensch macht Feuer". Ausgehend von archäologischen Zeugnissen, werfe die Schau Schlaglichter auf die technische Nutzung des Feuers sowie seine heutige Bedeutung als Grundlage des Industrie- und Informationszeitalters, teilte das Museum am Dienstag mit. In der bis zum 28. April 2024 laufenden Ausstellung seien Rekonstruktionen zu sehen, etwa von altsteinzeitlichen Höhlenmalereien. Zudem gebe es Stationen zum Experimentieren.

