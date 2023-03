Stand: 19.03.2023 10:16 Uhr Archäologen finden historische Grabstätten in Lübeck

Bei Baumaßnahmen in der Lübecker Hüxtertorallee haben Archäologen zahlreiche Grabstätten gefunden. Zwar sei bereits im Vorwege bekannt gewesen, dass die Baumaßnahme möglicherweise einen historischen Friedhof vor dem ehemaligen Mühlentor berühren könnten, teilte die Stadt am Wochenende mit. Überraschend sei jedoch die Anzahl der freigelegten Gräber. Seit Baubeginn Mitte Februar seien rund 25 Bestattungen, überwiegend intakte Gräber mit Holzsärgen und Skeletten, aufgenommen sowie verworfene menschliche Knochen auf dem Gebiet des ehemaligen Armenfriedhofs geborgen worden. Da die wissenschaftliche Forschung von Armenfriedhöfen den Angaben zufolge bisher noch ziemlich am Anfang steht, gibt es nur wenige Erkenntnisse über diesen Friedhofstyp. Hierzu könnten die jetzigen archäologischen Untersuchungen einen wertvollen Beitrag leisten.

