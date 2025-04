Stand: 26.04.2025 12:04 Uhr Anton Bruckner auf der Orgel: Uraufführung zum Kirchentag in Hannover

Die monumentale fünfte Sinfonie des österreichischen Komponisten Anton Bruckner erklingt während des Kirchentages in Hannover am 3. Mai erstmals in einer neuen Fassung für Orgel. Wie die für ihre internationalen Orgelkonzerte bekannte katholische St.-Augustinus-Kirche am Donnerstag mitteilte, stammt die Transkription von dem Stuttgarter Komponisten und Organisten Eberhard Klotz. Interpret der Welturaufführung ist der Münchner Kantor Alexander Kuhlo. Das Konzert beginnt den Angaben zufolge um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Konzert werde per Video vom Spieltisch der Lobback-Orgel auf eine Leinwand im Kirchenschiff übertragen, sodass die Faszination des Orgelspiels mit Händen und Füßen miterlebt werden könne, heißt es. | Sendebezug: 26.04.2025 16:30 | NDR Kultur