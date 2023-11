Stand: 17.11.2023 07:55 Uhr Antisemitismusvorwürfe: Gesamte documenta-Kommission tritt zurück

Die Findungskommission für die "documenta 16" im Jahr 2027 ist komplett zurückgetreten. Die verbliebenen Kommissionsmitglieder Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg und María Inés Rodríguez hätten sich "in einer äußerst schwierigen Entscheidungsfindung dazu entschlossen, ihrerseits an dem Findungsprozess nicht mehr teilhaben zu wollen", teilte die documenta auf ihrer Webseite mit. In den vergangenen Tagen hatten sich bereits zwei Mitglieder der Findungskommission, Bracha Lichtenberg Ettinger und Ranjit Hoskoté, wegen Antisemitismusvorwürfen gegen Hoskoté aus der Kommission für die Kasseler Weltkunst-Ausstellung zurückgezogen. | Sendebezug: 17.11.2023 07:40 Uhr | NDR Kultur