Stand: 15.12.2022 17:04 Uhr Antisemitismusbeauftragter Klein bietet Unterstützung für nächste documenta an

Nach Vorwürfen von Judenfeindlichkeit auf der documenta in Kassel bietet der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, Unterstützung für die nächste Kunstausstellung an. "Der Staat hat mit vielen Millionen Euro Antisemitismus ermöglicht. Damit so etwas nie wieder geschieht, biete ich dem Kultusministerium meine Expertise bei der Vorbereitung der nächsten Documenta an", sagte Klein der "Welt". Aus ihm zur Verfügung stehenden Mitteln würden bereits Seminare veranstaltet, mit denen Kulturschaffende für das Thema Antisemitismus sensibilisiert werden sollten. Er würde das gerne zusammen mit dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf "größere Beine" stellen, betonte der Beauftragte. | 15.12.2022 16:30 | NDR Kultur