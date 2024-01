Stand: 17.01.2024 07:43 Uhr Annie Ernaux unterstützt Boykott-Aufruf "Strike Germany"

Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux unterstützt einen Boykott-Aufruf von staatlichen Kulturveranstaltungen in Deutschland. Der Suhrkamp Verlag bestätigte das am Dienstag und teilte mit, dass sich die 83-Jährige nicht weiter dazu äußern wolle. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Aufruf namens "Strike Germany" richtet sich an internationale Kulturschaffende. Hintergrund ist die deutsche Haltung im Nahost-Konflikt. Es wird unter anderem der Boykott von Veranstaltungen deutscher Kultureinrichtungen gefordert. Die Ernsthaftigkeit des Anliegens wurde angezweifelt, "weil der Ton so krass, die Vorwürfe so überzogen waren, dass man auch vermuten konnte, es handle sich um eine seltsam verdrehte Parodie oder Satire", schrieb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", der der Suhrkamp Verlag die Unterstützung Ernaux' ebenfalls bestätigt hatte. | Sendebezug: | 17.01.2023 09:55 | NDR Kultur