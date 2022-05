Stand: 09.05.2022 11:35 Uhr Annie Ernaux bekommt europäischen Literaturpreis

Die französische Autorin Annie Ernaux erhält am Dienstag den Würth-Preis für Europäische Literatur. In der Begründung der Jury heißt es, dass die 81-Jährige "für die Unerschrockenheit, mit der sie ihre Erfahrung in ihrer Autofiktion protokolliert, und für die Klarheit ihres Blickes auf Gesellschaft und kollektives Gedächtnis" ausgezeichnet wird. Ernaux schreibe autobiografisch, aber immer als Beispiel für soziale und zeitgeschichtliche Bedingungen. Die Stiftung Würth hat die Ehrung mit 25.000 Euro dotiert.