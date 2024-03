Stand: 21.03.2024 14:21 Uhr Anne Rabe auf der Leipziger Buchmesse: DDR-Geschichte aufarbeiten gegen rechts

Aufarbeitung sei wichtig, um Rechtsextremismus entgegenzuwirken, sagte die junge Schriftstellerin Anne Rabe aus Wismar auf der Leipziger Buchmesse. Die DDR lässt sich nach ihrer Ansicht nur aus dem Nationalsozialismus heraus verstehen. "Man darf die DDR nicht vom Ende her erzählen, sondern von ihrem Anfang her. Und der hat ganz viel mit dem Nationalsozialismus zu tun", sagte Rabe. Wichtig sei auch der Blick auf den Sowjetterror, der die Anfangsjahre der DDR und damit die Menschen maßgeblich mitgeprägt habe. Ihr Roman "Die Möglichkeit von Glück" erzählt von einer Kindheit und Jugend in Ostdeutschland nach der Wende und analysiert die Gewalt, die vom Staat und innerhalb der Familien ausgeübt wird. | Sendebezug: | 21.03.2024 14:30 | NDR Kultur