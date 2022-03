Annalena Baebock: Feministische Außenpolitik ist kein Gedöns Stand: 24.03.2022 14:30 Uhr Im Internet sorgt gerade ein Schlagabtausch zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und Außenministerin Annalena Baerbock für Furore. Es geht um ein Statement, das Merz in der Generaldebatte zur Haushaltsplanung gegeben hat. Beitrag anhören 3 Min

Was genau ist der Streitpunkt?

Anina Pommerenke: In der Rede von Merz ging es um die von Bundeskanzler Scholz versprochenen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und darum, wofür das Geld genau ausgegeben werden soll. Merz hat da ganz genaue Vorstellungen und eine klare Botschaft an Baerbock: "Sie können von mir aus feministische Außenpolitik, feministische Entwicklungshilfepolitik machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr."

Baerbock will das so nicht stehen lassen. Sie sagt Bundeswehr und eine feministische Außenpolitik - da gibt es gar keine Gegensätze: "Mir bricht es das Herz und wissen Sie warum? Weil ich vor einer Woche bei den Müttern von Srebrenica war und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. Und diese Mütter haben gesagt, Frau Bearbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er-Jahre, als sie, als ihre Töchter, als ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind, Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deshalb gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit."

Zum Hintergrund: Diese Frauen wurden 1995 von serbisch-bosnischen Truppen, also zurzeit der Balkankriege, vergewaltigt. Und für dieses Statement wird Annalena Baerbock gerade im Netz gefeiert. Denn mit ihrer Meinung, dass es heutzutage eine feministische Außenpolitik braucht, steht sie nicht alleine da.

Für viele ist der Begriff vielleicht noch gar nicht so klar. Worum geht es denn eigentlich genau bei feministischer Außenpolitik?

Pommerenke: Grundlegend will sie sich um die Menschen kümmern, die unter Ungerechtigkeit leiden. Und das sind vor allem Frauen und Kinder. Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und Ressourcen. Wichtig sind Vertreterinnen und Vertretern dieser Politik, Gleichberechtigung von Frauen, aber auch deren Sicherheit, nicht nur in Konflikten. Dazu gehören auch gute Ausbildungschancen für alle. Es bedeutet nicht, den Spieß umzudrehen und jetzt Männer zu unterdrücken - von dieser Politik soll die gesamte Gesellschaft profitieren. Studien zeigen zum Beispiel, dass Friedensverhandlungen besser laufen, wenn Frauen dabei sind. Deswegen geht es auch darum, Schlüsselpositionen mit Frauen zu besetzen. Das hat die Ampel gemacht: mit Baerbock, Verteidigungsministerin Lambrecht und Strack-Zimmermann von der FPD, sie leitete den Verteidigungsausschuss. Das Konzept ist übrigens schon über 100 Jahre alt. Neben Schweden setzen auch schon Kanada und Mexico auf diese Form der Politik.

