Stand: 27.05.2022 17:20 Uhr Anna Netrebko will wieder in Deutschland auftreten

Nach Auftritten in Monaco und Paris will die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko auch wieder in Deutschland singen. Sie werde noch in diesem Jahr zusammen mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov für Konzerte unter anderem nach Regensburg und in die Hamburger Elbphilharmonie kommen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Mehrere Opernhäuser hatten wegen ihrer zögerlichen Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Frühjahr Auftritte von ihr abgesagt. In Paris wurde die 50-Jährige nun am Mittwochabend nach einem Konzert begeistert gefeiert. Die ukrainische Botschaft hat mit heftiger Kritik auf den Auftritt reagiert.