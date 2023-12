Stand: 09.12.2023 14:21 Uhr Anmeldung für norddeutschen Landesorchesterwettbewerb startet

Orchester und Ensembles aus Hamburg und Schleswig-Holstein können sich ab sofort für den Landesorchesterwettbewerb 2024 anmelden. Der Wettbewerb der Landesmusikräte Hamburg und Schleswig-Holstein findet am 12. und 13. Oktober 2024 in Hamburg statt. Die Orchestrale richte sich an alle klassischen Sinfonieorchester, Zupforchester, sinfonischen Blasorchester, Ensembles und Big Bands im Norden. Dabei gehe es nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch um neuen Input durch begleitende Workshops, Austausch und das gemeinsame Musizieren. Der Anmeldeschluss ist am 1. Juli 2024. | Sendebezug: | 09.12.2023 14:15 | NDR Kultur