Stand: 30.09.2023 06:00 Uhr Anklage im Mordfall des US-Rappers Tupac Shakur

Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem Rapper Tupac Shakur hat die US-Justiz einen Verdächtigen in dem lange ungeklärten Fall angeklagt. Der 60-Jährige frühere Gang-Anführer sei am Freitagmorgen festgenommen und angeklagt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Las Vegas mit. Laut den Ermittelnden habe er zwar nicht selbst geschossen, soll aber die Tatwaffe besorgt und die Tat angeordnet haben. Auslöser für den Mord soll demnach eine Schlägerei gewesen sein. Shakur gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. Im September 1996 wurde er im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter bislang ungeklärten Umständen angeschossen und starb wenige Tage später. | Sendebezug: | 30.09.2023 07:30 | NDR Kultur