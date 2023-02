Stand: 20.02.2023 18:23 Uhr Anime-Künstler Leiji Matsumoto ist tot

Der japanische Manga- und Anime-Schöpfer Leiji Matsumoto ist tot. Wie sein Büro am Montag bekannt, starb Matsumoto bereits am 13. Februar in einem Krankenhaus in Tokio an akutem Herzversagen. Matsumoto schuf Klassiker wie "Space Battleship Yamato" und behandelte in zahlreichen Werken die Tragödien, die durch Krieg ausgelöst werden. Der Künstler wurde in Japan wiederholt für sein Schaffen geehrt. Frankreich verlieh ihm 2012 zudem den "Ordre des Arts et des Lettres". In einer Würdigung schrieb seine Tochter Makiko, er sei "zum Meer der Sterne aufgebrochen".