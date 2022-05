Stand: 01.05.2022 11:05 Uhr Angelina Jolie: Hollywood-Star besucht die Ukraine

Schauspielerin Angelina Jolie ist überraschend in die Ukraine gereist. Der Hollywood-Star besuchte im westukrainischen Lwiw Flüchtlingshelfer und Kinder in einem Krankenhaus. Jolie ist Botschafterin für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und engagiert sich seit Jahren in der Hilfe für geflüchteten Menschen.