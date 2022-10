Stand: 11.10.2022 06:54 Uhr Angela Merkel mit Nansen-Flüchtlingspreis ausgezeichnet

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag in Genf den renommierten Nansen-Preis des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) erhalten. Damit wird Merkels Rolle während der Syrienkrise 2015 und 2016 gewürdigt, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Schutzsuchende aufnahm. Merkel habe damals "großen moralischen und politischen Mut" bewiesen, so UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi. Die Altbundeskanzlerin sprach von einer Ehre, die Auszeichnung zu erhalten. Zugleich verurteilte sie den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der Millionen Menschen in die Flucht gezwungen habe.

| Sendebezug: | 11.10.2022 07:30 | NDR Kultur