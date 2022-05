Stand: 03.05.2022 13:40 Uhr Angela Merkel dabei: Ulrich Matthes mit Verdienstkreuz geehrt

Schauspieler Ulrich Matthes ist am Dienstag im Schloss Bellevue mit einem Verdienstkreuz geehrt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte ihn als engagierten Staatsbürger und wunderbaren, bewegenden Schauspieler. Zu den Gästen gehörte auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel und Matthes verbindet eine längere Bekanntschaft. Laut dem Schauspieler sollen beide öfter über das Theater gesprochen haben. Matthes gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, spielt aber auch in Filmen wie zuletzt im Historienthriller "München - Im Angesicht des Krieges" auf Netflix.