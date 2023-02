Stand: 19.02.2023 17:25 Uhr Andrew Lloyd Webber komponiert Krönungshymne für Charles III.

Mit Musicals wie Jesus Christ Superstar oder Cats ist er zum Weltstar aufgestiegen: Andrew Lloyd Webber, 1992 von Queen Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Nun wird ihm eine weitere königliche Ehre zu teil: Er wird für König Charles III. und Königsgemahlin Camilla eine Krönungshymne komponieren. Sie wird am 6. Mai während der Krönungsmesse in Westminster Abbey in London erklingen. Vorlage soll der biblische Psalm 98 "Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunderbares getan" sein. Der König hat wohl alle Stücke persönlich ausgewählt. Sendungsbezug | 19.02.2023 14:40 | NDR Kultur