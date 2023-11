Stand: 09.11.2023 18:14 Uhr André Heller kuratiert Festival in der Elbphilharmonie

Der österreichische Multimediakünstler André Heller gestaltet vom 16. bis 24. März 2024 das Programm der Hamburger Elbphilharmonie. Für sein Reflektor-Festival unter dem Motto "Fremd in der Fremde" bringe er "Musizierende aus allen Genres" zusammen und kuratiere "fantasievolle Kombinationen", teilte die Elbphilharmonie am Donnerstag mit. Unter anderem steht mit Saxofonist und Sänger Archie Shepp am 17. März eine Jazzlegende gemeinsam mit der französischen Chansonsängerin Marion Rampal auf der Bühne. Sopranistin Camilla Nylund gibt am 21. März ein Konzert mit Angélique Kidjo, die westafrikanische Einflüsse mit R&B, Funk und Pop kombiniert.