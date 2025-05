Stand: 16.05.2025 09:26 Uhr Amerikanischer Musical-Komponist Charles Strouse tot

Der amerikanische Komponist und Liedtexter Charles Strouse tot. Er sei in seinem Haus in New York gestorben, teilte ein Sprecher der Familie der "New York Times" mit. Strouse wurde 96 Jahre alt. Der gebürtige New Yorker schuf mehr als ein Dutzend Broadway-Musicals, darunter "Bye Bye Birdie" (1960), "Applause" (1970) und "Annie" (1977), mit denen er drei Tony-Preise holte. Das Hit-Musical "Annie" mit den Songs "Tomorrow" und "It's a Hard Knock Life" über ein Waisenkind wurde am New Yorker Broadway mehr als 2.300 Mal aufgeführt. | Sendebezug: 16.05.2025 07:20 | NDR Kultur