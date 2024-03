Stand: 22.03.2024 17:08 Uhr Amelio-Trio aus Hannover gewinnt Deutschen Musikpreis

Das Amelio-Trio aus Hannover hat den Deutschen Musikpreis 2024 gewonnen. Die Preisträger wurden am Freitag im Bonner Beethoven-Haus bekannt gegeben. Der Deutsche Musikpreis ist in diesem Jahr mit insgesamt 40.000 Euro dotiert. Davon gehen 12.000 Euro an das Trio, das durch sein "energetisches, dynamisches und lebendiges Spiel" besteche, so die Jury. Johanna Schubert (Violine), Merle Geißler (Violoncello) und Philipp Kirchner (Klavier) weisen eine erstaunliche interpretatorische Reife auf. | Sendebezug: 22.03.2024 16:50 | NDR Kultur