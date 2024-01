Stand: 28.01.2024 13:30 Uhr Amanda Babaei Vieira erhält Ulrich-Wildgruber-Preis

Amanda Babaei Vieira hat im Hamburger St.-Pauli-Theater den mit 10.000 Euro dotierten Ulrich-Wildgruber-Preis erhalten. Die Schauspielerin wurde 1991 als Tochter iranisch-brasilianischer Eltern in Hildesheim geboren. Für ihre Rolle in "Das Halbe Leid" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg wurde sie als Nachwuchsschauspielerin des Jahres 2018 nominiert. Die Auszeichnung soll "Schauspieler und Schauspielerinnen fördern, die auf besondere Weise in den Medien, Film und Theater auf sich aufmerksam gemacht haben". Bisherige Preisträger waren unter anderem Alexander Scheer, Sandra Hüller und Fabian Hinrichs. | Sendebezug: | 28.01.2024 13:30 | NDR Kultur