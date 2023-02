Stand: 09.02.2023 12:00 Uhr Alternative Rocker von Fall Out Boy im November in Hamburg

Die Termine für die "So Much For (Tour) Dust"-Tour von Fall Out Boy stehen fest. Während ihrer Europa-Tournee wird die Alternative Rockband vier Mal in Deutschland auftreten - in München, Oberhausen, Berlin und Hamburg. Tickets für das Hamburg-Konzert am 7. November 2023 in der Barclays Arena gibt es ab dem 17. Februar im regulären Vorverkauf. "So Much (For) Star Dust" - das neue Album der aus Chicago stammenden Band - erscheint am 24. März. Die weiteren Tour-Daten in Deutschland: 21.10.2023 Berlin, 06.11.2023 Oberhausen, 08.11.2023 Berlin. Sendebezug: | 09.02.2023 12:25 | NDR 2