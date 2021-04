#allesdichtmachen: Youtube-Aktion stößt auf massive Kritik Stand: 23.04.2021 10:23 Uhr Mit einer Aktion auf Youtube und Instagram unter dem Motto #allesdichtmachen haben Schauspielerinnen und Schauspieler die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie kritisiert. Von Kollegen gab es massive Kritik.

In einer groß angelegten Aktion haben mehr als 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie kritisiert. Am Donnerstagabend veröffentlichten unter anderem Meret Becker, Ulrich Tukur, Volker Bruch und Jan Josef Liefers ironisch zugespitzte Videos auf Youtube und Instagram. Die Videos, die sich über die Maßnahmen der Bundesregierung lustig machen, ernteten Lob und Kritik. Vor allem Schauspielerkollegen distanzierten sich und kritisierten die Videos. Marcus Mittermeier twitterte: "Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!" Nora Tschirner nannte die Aktion "unfuckingfassbar". Auf Twitter verbreiteten sich die Hashtags #allenichtganzdicht und #allesschlichtmachen.

Makatsch distanziert sich - Liefers weist Kritik zurück

Inzwischen haben sich einige Teilnehmer von der Aktion distanziert. So schrieb Schauspielerin Heike Makatsch: "Ich habe durch Kunst und Satire den Weg gewählt, die Veränderung unserer Gesellschaft aufzuzeigen und Raum zu schaffen, für einen kritischen Diskurs. Wenn ich damit rechten Demagogen in die Hände gespielt habe, so bereue ich das zutiefst." Auch habe sie niemals das Leid der Corona-Erkrankten und ihrer Angehörigen schmälern wollen. Dazu postete sie den Hashtag #womöglichgescheitert. Schauspieler Jan Josef Liefers wies nach der vehementen Kritik an seinem Video eine Nähe zu Querdenkern zurück.

Positive Reaktionen auf #allesdichtmachen von Maaßen und Schmidt-Chanasit

Neben den kritischen Stimmen gabe es auch ausdrückliche Zustimmung für die Aktion. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, bezeichnete die Aktion als "großartig". Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit twitterte, die Aktion sei ein "Meisterwerk".