Stand: 22.04.2025 12:02 Uhr Alice Cooper bringt Band nach rund 50 Jahren zurück ins Studio

51 Jahre nach der Auflösung seiner Band nimmt Rockmusiker Alice Cooper ein neues Album mit seinen früheren Bandkollegen auf. Im Juli soll "The Revenge of Alice Cooper" erscheinen, wie der 77-Jährige dem US-Magazin Billboard bestätigte. Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway und Drummer Neal Smith sind dabei, ebenso der verstorbene Gitarrist Glen Buxton - ein Song basiert auf einem alten Riff von ihm. Die Band war vor allem mit Hits wie "School's Out" erfolgreich. Am 5. Juli tritt Alice Cooper gemeinsam mit den Scorpions in Hannover auf. | Sendebezug: 05.02.2025 19:00 | NDR 1 Niedersachsen

