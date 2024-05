Stand: 20.05.2024 14:42 Uhr Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2024 für Nikita Buldyrski

Auf dem Theatertreffen in Berlin ist heute der Alfred-Kerr-Darstellerpreis verliehen worden. Er geht in diesem Jahr an Nikita Buldyrski, der den mit 5.000 Euro dotierten Nachwuchspreis für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung "Die Hundekot-Attacke" vom Theaterhaus Jena erhält. Das Theaterstück verhandelt den Eklat am Opernhaus Hannover. Der Choreograf Marco Goecke hatte im Februar 2023 im Foyer des Opernhauses Hannover eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Nikita Buldyrski wurde 1995 in Neftekumsk (Russland) geboren und sammelte bereits früh Theatererfahrungen in russisch- und deutschsprachigen Projekten.