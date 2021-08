Wer ist Alexej Nawalny wirklich? Stand: 12.08.2021 07:36 Uhr Vor einem Jahr überlebte Alexej Nawalny einen Giftanschlag. Zurück in Moskau wurde er festgenommen. Wer ist Nawalny wirklich? Mit dieser Frage haben sich drei Russlandexperten in einem neuen Buch beschäftigt. Einer davon ist Jan Matti Dollbaum. Beitrag anhören 8 Min

Herr Dollbaum, warum ist Nawalny im Januar zurück nach Moskau gegangen? Er konnte sich ausmalen, was passieren würde. Warum ist er diesen Weg gegangen? Haben Sie eine Erklärung dafür?

Jan Matti Dollbaum: Meine Erklärung ist, dass er dies aus Prinzip getan hat. Er hat betont, dass jemand, der in einer Demokratie lebt, nicht fürchten müsste, verhaftet zu werden. Wenn er dann doch verhaftet wird, dann sagt es sehr viel über das Regime aus, in dem er verhaftet wird. Und das war immer sein Ziel: Die Realität der russischen Politik deutlich machen, auch wenn es bedeutet, dass er verhaftet wird. Zusätzlich ist das auch ein Signal an alle Aktivistinnen und Aktivisten im Land, die eben nicht so einfach im Ausland bleiben können und die sich tagtäglich der Repression stellen müssen. Auch das war er ihnen schuldig, denke ich.

Sie verleihen in Ihrem Buch Nawalny Etiketten wie "Anti-Korruptions-Kämpfer", "Politiker" und "Straßenaktivisten". Wie aktiv kann Nawalny gerade in Haft sein?

Dollbaum: Das Buch ist eine Analyse seines Werdegangs, und da sind all diese Tätigkeitsfelder sehr wichtig gewesen. Jetzt gerade sitzt er im Gefängnis und da kann er selbst, bis auf die Instagram-Posts, die er seinen Anwälten diktiert, nicht wirklich aktiv sein. Allerdings ist er im Gefängnis eine Motivationsquelle und Inspiration und weiterhin Symbolfigur seiner Bewegung. Und das sind die Wege, die er versucht zu nutzen.

Seine eigene Bewegung wird nun vom Staatsapparat verfolgt und wurde für extremistisch erklärt. Damit ist es auch handlungsunfähig. Was kann Nawalnys Netzwerk jetzt noch ausrichten?

Dollbaum: Richtig, dieses Netzwerk ist im Moment extremer Repressionen ausgesetzt, die in ihrer Intensität vielleicht auch etwas unerwartet war. Und dies wird jetzt systematisch in den Untergrund gedrängt. Ich habe mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, die sagen, dass sie fürchten, öffentlich Nawalny zu unterstützen, aus Furcht vor Repressionen. Das heißt, das ist extrem schwer. Die einzige Möglichkeit besteht jetzt darin, sich von Nawalny zu emanzipieren, die Verbindung im Netzwerk zu nutzen und in den Regionen von der lokalen Bevölkerung eigene Unterstützung zu bekommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Daran, denke ich, liegt auch eine Chance für dieses Netzwerk.

Weitere Informationen Kommentar: Klare Kante gegen Putin Im Fall Nawalny müsse es eine deutliche Reaktion geben, meint "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen im NDR Info Wochenkommentar. mehr

Im September stehen in Russland auch Parlamentswahlen an. Immer wieder werden die zwei Gegenspieler genannt: Putin gegen Nawalny. Geht es tatsächlich nur um die gegenseitige Bekämpfung oder wollen Nawalnys Anhänger Putin entmachten? Oder stehen Sie auch hinter Nawalnys Zielen, mit denen sie sicher gerade auch beschäftigt hat?

Dollbaum: Wenn man die Aktivisten und Unterstützer fragt, dann liegen diese schon in der Gegnerschaft zum autoritären System, in der Gegnerschaft zur politisch instrumentalisierten Justiz und auch zur Korruption als Instrument zur Herrschaftsstabilisierung. Das sind die zentralen Elemente. Dann hat Nawalny darüber hinaus auch einige politische Forderungen erhoben, und da ist dann die Übereinstimmung in der Unterstützerbasis eben nicht mehr so groß. Ich würde schon sagen, dass eine Mehrheit seine neue Mitte-Links-Forderung unterstützt, also die Forderung nach größerer Umverteilung und höherem Mindestlohn usw. Aber bei den konkreten Dingen gehen die Meinungen schon auseinander. Was auch gar nicht verwunderlich ist, weil diese Forderungen strategisch platziert sind, um den Kernforderungen größere Übereinstimmung zuzuführen. Es ist eine Bewegung gegen ein autoritäres Regime und alles, was darüber hinausgeht, da darf es auch aus Nawalnys Sicht Heterogenität geben.

Trotzdem gibt es ja auch viele, die Nawalny kritisch sehen, auch Kreml-Gegner, die Nawalny für einen Verräter halten, der vom Ausland gesteuert ist, der Russland verrät oder die ihm seine nationalistische Vergangenheit anlasten. Was ist da dran? Welches Bild haben Sie von ihm?

Dollbaum: Erst einmal muss man sagen, dass es in dem aktuellen Umfeld absolut mutig ist, sich so extrem dem autoritären Regime entgegen zu stellen und da überhaupt keine Kompromisse zu machen. Trotzdem sind die Strategien, die er nutzt, um sein antiautoritäres Programm zu promoten, eben diese nationalistischen Elemente, durchaus kritikabel. Das unterstütze ich natürlich nicht. Gleichzeitig ist auch die Anpassungsfähigkeit, die er zeigt, also unterschiedliche politische Forderungen zu erheben, das, was ihn so gefährlich macht. Ich persönlich bin besonders von seiner Fähigkeit beeindruckt, viele intelligente und engagierte junge Menschen zu motivieren, sich zu engagieren in einem Umfeld, wo Engagement wirklich gefährlich und fast aussichtslos ist.

Können Sie sich vorstellen, dass Putin geht und Nawalny kommt. Würde Russland mit Nawalny ein besseres Land werden?

Dollbaum: Die Welt ist schon oft enttäuscht worden von Revolutionären, die tolle Forderung erhoben haben. Das weiß man bei Nawalny natürlich nicht. Ich würde aber sagen, dass wenn Nawalny eine echte Chance haben sollte an die Macht zu kommen, wenn sich die Bedingungen so verändern sollten, dass er auf dem Wahlzettel steht und das Opposition eben auch nicht gleichgesetzt wird mit Verrat am Vaterland, dann hat sich dadurch schon sehr viel in Russland zum Besseren verändert.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen.

Das Buch von Jan Matti Dollbaum, Ben Noble und Morvan Lallouet heißt "Nawalny: Seine Ziele, seine Gegner, seine Zukunft", erscheint im Hoffmann und Campe Verlag, umfasst 288 Seiten und kostet 20 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 11.08.2021 | 18:00 Uhr