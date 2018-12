Stand: 28.12.2018 13:14 Uhr

Jahresrückblick 2018: Literatur

Ungefähr 80.000 Buchtitel sind in diesem Jahr in Deutschland erschienen: die meisten davon Fachbücher, Ratgeber, Reiseführer und Kochbücher. Für alles andere, die Belletristik, ist unsere Literaturredaktion zuständig, zu der unter anderem auch Alexander Solloch gehört.

Herr Solloch, wenn man alles andere abzieht, sind das immer noch ein paar tausend belletristische Titel: Romane, Erzähl- und Gedichtbände. Wie kann man da den Überblick behalten?

Alexander Solloch: Das geht nur mit gewisser Freude an der Kunst der Illusion. Denn die Behauptung einer unparteiischen, objektiven Gesamtübersicht ist immer auch irgendwie eine freundliche Anmaßung, man könnte sogar sagen Hochstapelei, denn - und da wird es ein Wortspiel - die Bücher stapeln sich geradezu in unseren Büros. Der Versuch, die Vielfalt der Stimmen getreulich abzubilden, der ist natürlich da - aber es spielen dann doch subjektive Kriterien, persönliche Geschmäcker und Vorlieben eine Rolle.

Interessant und wirkmächtig wird das dann, wenn man bedenkt, dass das auch für Preis-Jurys gilt. Die treten ja immer an mit dem Anspruch, den besten Roman des Jahres oder die würdigste Büchnerpreisträgerin aller Zeiten auszuzeichnen. Aber wenn man sagt: Das ist das Beste - dann behauptet man damit auch, man habe von allem Kenntnis genommen, und das kann natürlich nie stimmen. Es gibt nicht das endgültige, das unanfechtbare Urteil, und insofern muss man sagen, dass diese Preisverleiherei im Literaturbetrieb Teil eines großen Spiels ist, eines Vergnügens, das die Literatur ja sowieso insgesamt ist.

Da Sie die Preise ansprechen, die ja immer wichtiger werden für die Autoren: Was wird denn in Erinnerung bleiben von der diesjährigen Preis-Lotterie?

Solloch: Es sind ja immer die großen Drei, die besondere Beachtung finden und in Erinnerung bleiben. Insofern kann man endlich - auch wenn das ein zutiefst außerliterarisches Kriterium ist - von 2018 als dem Jahr der Frauen sprechen. Der Georg-Büchner-Preis, die wohl renommierteste Auszeichnung für eine Art bisheriges Gesamtwerk, ist in diesem Jahr an Terezia Mora gegangen. Von der Preisverleihung selbst bleibt vor allem ihre schöne Dankesrede in Erinnerung, in der sie über die Möglichkeiten des Schreibens nachgedacht hat: "Man muss es machen, so gut es eben geht, die Form finden, die es einem nicht leichter, sondern überhaupt möglich macht", so Mora.

Als Zeichen gegen die zunehmende Instrumentalisierung von Geschichte unserer Erinnerungskultur ist das Forscherpaar Aleida und Jan Assmann mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Kulturwissenschaftler, die sich seit Jahrzehnten leiten lassen von der Frage: Wie erinnern sich Individuen und Völker an die großen Zäsuren ihrer Geschichte?

Und als eine zeichenhafte Auszeichnung ist diesmal auch ganz klar die Verleihung des Deutschen Buchpreises zu werten: Ob "Archipel" von Inger-Maria Mahlke der stärkste Titel des Jahres war, das ist zumindest unter literarischen Gesichtspunkten diskutabel. Aber da bot sich die unwiderstehliche Gelegenheit, eine Rowohlt-Autorin auszuzeichnen, die in ihrer Dankesrede sehr bewegt und auch sehr bewegend Barbara Laugwitz würdigte, die verlegerische Geschäftsführerin, die ein paar Wochen zuvor zum großen Unmut vieler Autoren geschasst worden war.

Das war vermutlich die Affäre des Jahres im deutschen Literaturbetrieb: die Verwirrungen und Verwerfungen im Hause Rowohlt. Mit etwas Abstand zusammengefasst: Was war da eigentlich los, und was bleibt am Ende zurück?

Solloch: Als Ende August bekannt wurde, dass Florian Illies zum Beginn des Jahres 2019 neuer verlegerischer Geschäftsführer von Rowohlt werden würde, da ging zunächst ein anerkennendes Raunen durch die Feuilletons, durch den Literaturbetrieb: Das sei einer, der Rowolth wieder neue Öffentlichkeit geben könne, der interessant sei, der spannend sei, einer mit großer Ausstrahlung. Dass das dann aber alles doch nicht so ganz spätsommerlich duftend heiter war, zeigte sich Tage und Wochen später, als sich die ersten Rowohlt-Autoren - und es wurden später immer mehr - protestierend zu Wort meldeten. Das schwoll dann immer mehr an zu einem eindrucksvollen Protestlied gegen die sehr mangelhafte Kommunikation der Trennung von Barbara Laugwitz, der bisherigen verlegerischen Geschäftsführerin, aber auch gegen den Sachverhalt der Trennung. Da wurde überhaupt erst deutlich, wie sehr die Autoren an Barbara Laugwitz gehangen haben, wie wichtig ihnen diese Frau war, die im Betrieb insgesamt wohl eher unterschätzt worden war, weil sie nicht diese öffentliche Strahlkraft hatte, weil sie die Öffentlichkeit eher mied. Das ist auch eine interessante Frage, die der Betrieb durchaus weiterzudiskutieren hat: Geht's eigentlich immer um den Hut oder geht es auch um den Kopf darunter?

Florian Illies wird erst einmal beweisen müssen, dass unter seinem schillernden Hut auch ein charismatischer verlegerischer Kopf steckt. Das alte Jahr hat er damit beendet, dass er ein furchtbar schlechtes Buch vorgelegt hat, eines der schlechtesten des vergangenen Jahres - jedenfalls gemessen am Tamtam, das dieses Buch begleitet: "1913 - Was ich unbedingt noch erzählen wollte" - zum Verzweifeln schludrig und oberflächlich geschrieben. Es ist ein Buch, das ihn natürlich überhaupt nicht disqualifiziert für seine Arbeit als Verleger. Wie er nun diese neue Aufgabe mit Leben füllt, das werden wir mit Interesse verfolgen.

Gab es für Sie denn auch das "beste Buch" des Jahres?

Solloch: Ja. Wenn ich erhöhen darf auf die zwei besten Bücher, dann würde mir da schon etwas einfallen. Es ist interessant, dass man irgendwann zu der Feststellung kommt, dass die besten Bücher zurzeit von den Österreichern geschrieben werden. Ich kann noch nicht genau eruieren, woran das liegt, das müsste man sich mal genauer überlegen. Das hat sicherlich auch mit großen österreichischen Erzähltraditionen zu tun. Arno Geigers "Unter der Drachenwand" ist ein großartiger Roman: die Geschichte eines jungen Soldaten, der versucht, Abstand vom Krieg zu gewinnen und der seiner verlorenen Jugend hinterhertrauert.

Geigers Roman war ja durchaus beachtet worden, war auch nominiert für Preise, hat den Joseph-Breitbach-Preis bekommen - erstaunlich wenig beachtet wurde hingegen der Roman von Michael Köhlmeier, einem anderen Vorarlberger Autor: "Bruder und Schwester Lenobel", eine faszinierende Familiengeschichte, hinreißend geschrieben. Eine Frau um die 50 versucht, hinter die Fassade ihres Bruders zu blicken. Dieser ist verschwunden, keiner weiß wohin, und so entblättert sich eine Doppelbiografie, ungefähr 650 Seiten stark. Das Faszinierende ist, dass dieses Buch nach 500 Seiten noch einmal ganz neu anfängt: Dann übernimmt nämlich die nächste Generation. Ein ganz großer Roman, der sicherlich zu den stärksten gehört, was dieses Jahr literarisch zu bieten hatte.

Am Ende eines Jahres denken wir auch noch einmal an die Menschen, die uns in den vergangenen zwölf Monaten verlassen haben. Welche Abschiede musste die Literatur verkraften?

Solloch: Ich gebe zu, dass ich immer noch ganz bekümmert bin vom Tode Wilhelm Genazinos, der vor zwei Wochen zu beklagen war. Das war ein Autor, der mit einer erstaunlichen Zuverlässigkeit alle anderthalb bis zwei Jahre immer wieder einen großartigen kleinen, 170-seitigen Roman vorlegte über einen Menschen, der herumzottelnd durch Frankfurt am Main läuft und versucht, sein Leben irgendwie für akzeptabel zu halten. Dass das jetzt vorbei sein soll, dass es diese Romane nicht mehr geben soll, das ist schwer zu begreifen. Darüberhinaus war Genazino ein unheimlich liebenswürdiger Mensch.

Auch viele andere Abschiede sind zu beklagen: Philip Roth ist gestorben, Dieter Wellershoff, Christine Nöstlinger, V.S. Naipaul, Tom Wolfe. Man kann sich am Ende nur trösten mit dem Satz, der vielleicht zum Klischee geronnen ist, aber dennoch stimmt: Sie werden in ihren Büchern weiterleben.

Über das Literaturjahr 2018 haben wir jetzt gesprochen - wie wird 2019?

Solloch: 2019 hat ja gewissermaßen einen Paten: 2019 ist das Fontane-Jahr. "Der Spiegel" hat als erster die Nerven verloren und jetzt schon eine große Geschichte über Fontane gebracht. Dabei muss man sagen, dass der 200. Geburtstag von Fontane erst am 30. Dezember 2019 ist. Es wird wahrscheinlich einen Haufen neuer Biografien und sonstiger Studien geben, und wir alle wollen uns die Zeit nehmen, die großen Romane von Theodor Fontane, seine Gedichte, seine Kritiken und vor allem seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg noch einmal zu lesen.

2019 ist auch deshalb ein spannendes Jahr, weil diesmal zwei Literaturnobelpreise verliehen werden. Im vergangenen Jahr ist die Verleihung ausgefallen wegen der Verwerfungen in der Jury. Ich tippe auf Ian McEwan - aber wer wird der oder die andere sein? Es gibt also genug Gründe, mit Spannung auf das Literaturjahr 2019 zu blicken.

Das Interview führte Claudia Christophersen

