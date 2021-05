Alexander Fehling gewinnt Hörbuchpreis 2021 für NDR Produktion Stand: 26.05.2021 18:18 Uhr Für die NDR Kultur Produktion "Ist das ein Mensch?" hat Alexander Fehling den Deutschen Hörbuchpreis 2021 erhalten. Die Gala wurde live im Radio übertragen.

Für seine einfühlsame Interpretation von Primo Levis autobiographischem Holocaust-Bericht "Ist das ein Mensch" ist Alexander Fehling gestern Abend als "Bester Interpret" ausgezeichnet worden - eine große Freude für NDR Kultur, wo das Projekt seinen Anfang nahm.

Die erschütternde Lesung entstand in Zusammenarbeit mit dem DAV bei NDR Kultur im Funkhaus Hannover. Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, der Holocaust-Gedenktag 2020. "Ist das ein Mensch?" war noch nie zuvor als Lesung auf Deutsch erschienen.

Autobiografischer Bericht über Primo Levis Zeit in Auschwitz

Primo Levi schildert in seinem autobiografischen Bericht seine Zeit im KZ Auschwitz. In der Fülle der Literatur, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzt, nimmt Levis Bericht eine besondere Stellung ein: Noch im Lager begonnen, erschien er bereits 1947. In der kühlen Sprache des Naturwissenschaftlers legt Primo Levi, Jude und italienischer Widerstandskämpfer, Zeugnis ab vom alltäglichen Horror im Vernichtungslager, das er als einer der wenigen überlebte.

Die deutsche Übersetzung von Heinz Riedt erschien 1961, mit einem Vorwort des Autors an die deutschen Leser: Sein Ziel sei es, "das deutsche Volk seine Stimme hören zu lassen und ihm zu 'antworten'". Alexander Fehling gibt Primo Levi wieder diese Stimme.

"Fehlings Ton ist von einer fahlen Melancholie geprägt, die Levis Sätze noch berührender macht als bei der Lektüre", schreibt Wolfgang Schneider in seiner Kritik in der FAZ. Für seine empathische Lesung erhält Alexander Fehling den Preis als "Bester Interpret" beim Deutschen Hörbuchpreis 2021.

