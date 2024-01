Stand: 06.01.2024 07:34 Uhr "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver tödlich verunglückt

Der vor allem durch die Serie "Alarm für Cobra 11" bekannt gewordenen Schauspieler Christian Oliver ist bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen. Auch seine beiden Töchter, zehn und zwölf Jahren alt, sowie der Pilot starben bei dem Unfall, wie die Polizei der Inseln St. Vincent und der Grenadinen mitteilte. Mit 21 Jahren war der 1972 in Celle als Christian Klepser geborene Schauspieler nach Los Angeles gezogen. Dort spielte er in großen Hollywood-Produktionen, darunter Steven Soderberghs "The Good German" mit George Clooney, Bryan Singers "Operation Walküre" und "Speed Racer" der Wachowski-Geschwister. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst nicht bekannt. | Sendebezug: | 06.01.2024 07:00 | NDR Kultur