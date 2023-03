Stand: 22.03.2023 12:33 Uhr Aktion gegen Klimawandel: Wiener Museum hängt 15 Gemälde schief

Eine eigene Antwort auf die Klimaproteste der "Letzten Generation" gibt das Leopold Museum in Wien: Es hängt 15 Gemälde von Klimt, Schiele und Co. schief, um auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam zu machen und sich mit der Klimabewegung solidarisch zu zeigen, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Unter dem Kampagnenmotto "A Few Degrees More (Will Turn the World into an Uncomfortable Place)" wurden die weltberühmten Landschaftsgemälde bewusst in Schräglage versetzt, um auf die dramatischen Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen, hieß es. NDR Kultur | Sendebezug: | 22.03.2023 15:55 | NDR Info

