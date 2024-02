Stand: 04.02.2024 12:30 Uhr Ai Weiwei: Gaza-Kritik unterliegt Zensur wie in China

Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat die Absage seiner Ausstellung in London mit Maßnahmen während der Kulturrevolution in China unter Mao Tsetung verglichen. "Ich bin mit dieser heftigen politischen Zensur aufgewachsen", sagte der 66-Jährige dem britischen TV-Sender Sky News. "Mir wird jetzt klar, dass man im Westen heute genau dasselbe tut." Die Gesellschaft sei eingeschüchtert, dass sie allen Fragen und Debatten aus dem Weg gehe, sagte der in Europa lebende Künstler aus China. Die Londoner Lisson Gallery hatte im November eine geplante Schau mit Werken von Ai Weiwei nach heftiger Kritik an Äußerungen des Künstlers gestoppt. | Sendebezug: 04.02.2024 14:15 | NDR Kultur