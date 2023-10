Stand: 16.10.2023 14:42 Uhr Afghanische Doku erhält Friedensfilmpreis Osnabrück

Der afghanische Dokumentarfilm "Etilaat Roz" des Journalisten und Videoreporters Abbas Rezaie hat den Friedensfilmpreis Osnabrück 2023 gewonnen. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Sonntagabend verliehen, wie die Leitung des Filmfests Osnabrück mitteilte. Der Regisseur habe die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten der Zeitung "Etilaat Roz" in Kabul direkt nach dem Abzug der Nato-Truppen mit der Kamera begleitet. Der Film sei ein "Aufruf zur Reflexion und zur Unterstützung all jener, die in der Welt gefährlichen Bedingungen ausgesetzt sind, um über die Wahrheit zu berichten", so die Jury. | Sendebezug: | 17.10.2023 19:10 | NDR 1 Niedersachsen