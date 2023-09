Stand: 12.09.2023 10:08 Uhr Aerosmith unterbricht Abschiedstour: Stimmbandverletzung bei Tyler

Die amerikanische Rockband Aerosmith hat ihre Abschiedstournee in Nordamerika wegen einer Stimmbandverletzung von Sänger Steven Tyler unterbrochen und mehrere Konzerte verschoben. "Es bricht mir das Herz mitzuteilen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen", schreibt Tyler in einem Statement, das die Band auf Instagram veröffentlichte. Die 1970 gegründete Band hatte im Mai angekündigt, sich mit rund 40 Konzerten in Nordamerika von ihren Fans verabschieden zu wollen. | Sendebezug: | 12.09.2023 11:30 | NDR Kultur