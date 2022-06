Stand: 22.06.2022 13:15 Uhr Adenauer-Stiftung ehrt Autorin Honigmann mit Literaturpreis

Die Schriftstellerin Barbara Honigmann erhält den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Die seit 1984 in Straßburg lebende Autorin werde für ihre Erzählungen jüdischen Lebens in Deutschland und Europa ausgezeichnet, wie die KAS am Mittwoch in Berlin mitteilte. Am 3. Juli soll ihr der Preis im Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere durch den KAS-Vorsitzenden und früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) verliehen werden. Der Literaturpreis wird seit 1993 an Autoren verliehen, die der Freiheit das Wort geben, wie es hieß.