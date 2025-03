Stand: 19.03.2025 19:00 Uhr Abbas Khider erhält Berliner Literaturpreis

Der deutsch-irakische Schrifsteller Abbas Khider wurde mit dem Berliner Literaturpreis ausgezeichnet. Die Stiftung Preußische Seehandlung hat den mit 30.000 Euro dotierten Preis vergeben. Verbunden ist mit der Ehrung auch eine Gastprofessur für deutschsprachige Poetik am Peter-Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität Berlin. "Abbas Khider zeigt uns Deutschland aus der Perspektive eines Autors, der zur Weltläufigkeit gezwungen wurde", lobte die Jury des Preises. Khider wurde 1973 in Bagdad geboren und war mehrfach in Haft aufgrund politischer Aktivitäten gegen das Regime Saddam Husseins. 2000 bekam er in Deutschland Asyl. Haft, Flucht und Asyl waren Leitthemen seiner Romane wie "Die Ohrfeige".