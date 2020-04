Stand: 31.03.2020 14:33 Uhr - NDR Info

Lernen mit der Mediathek: "Planet Schule"

Kinder erleben derzeit eine wirklich außergewöhnliche Situation. Schulen und Kitas sind geschlossen, Treffen mit Freunden sind nicht mehr möglich und Hobbys wie Sport liegen auf Eis. Unter dem Motto "Schule geschlossen? Lernen geht trotzdem" bündelt die ARD Lerninhalte in der Mediathek. Was das Fernsehen für Kinder vom Kita-Alter bis zum Oberstufen-Jahrgang in den kommenden Tagen bereithält - ein Überblick.

"Die Sendung mit der Maus"

Täglicher Auftritt für das Nagetier: Ab dem 18. März zeigt das WDR-Fernsehen "Die Sendung mit der Maus" täglich um 11.30 Uhr - eine halbe Stunde Unterhaltung, Ablenkung und Wissenswertes für Kinder zwischen sechs und neun Jahren. Und natürlich steht die Sendung danach auch in der Mediathek.

"Planet Schule - Lernen, wenn die Schule zu ist"

Unter dem Begriff "Planet Schule - Lernen, wenn die Schule zu ist" hat die ARD in der Mediathek Lernstoff gebündelt. Wie funktionieren politische Entscheidungsprozesse? Worin unterscheiden sich Religionen? Welche Bauberufe gab es im Mittelalter? Geschichte, Politik, Wissen und Technik - in jedem Block verbergen sich nüchterne Faktensammlungen als amüsante Geschichten mit Themen über Musikinstrumente bis hin zu spannenden Experimenten.

"Planet Wissen" und SWR Kindernetz

Der SWR hat ein spezielles Vormittagsprogramm für Kinder und Familien im Fernsehen gestartet - unter anderem mit Spezialausgaben des "Tigerenten-Club", "Planet Schule" und "Planet Wissen". Die Spezial-Sendungen des "Tigerenten Club" und weitere informative, lehrreiche und unterhaltsame Videos gibt es im YouTube-Kanal "SWR Kindernetz Plus" und auf der Homepage des "Tigerenten Club".

Außerdem können Kinder im SWR Kindernetz in einer kindgerechten Umgebung selbstständig ihre ersten Online-Erfahrungen machen und sich schlau machen, warum Schulen schließen und vor allem Großeltern geschützt werden müssen: https://www.kindernetz.de/

ARD Alpha: Telekolleg

Auch das Telekolleg erlebt eine neue Hochzeit. Denn ARD Alpha sendet ab 9 Uhr Schulstoff: Mathe, Englisch, Deutsch oder auch Chemie stehen auf dem Sendeplan. Wie in der Schule wechseln sich auch bei ARD Alpha täglich die Fächer ab. Fester Sendetermin immer um 11.30 Uhr: "RESPEKT - Demokratische Grundwerte für alle!". Mal geht es um Europa und die Idee dahinter, mal um die vierte Macht, die Medien.

Kika: "Logo"

Ebenfalls immer zur gleichen Zeit: die Kindernachrichten "Logo" - täglich um 11.05 Uhr morgens und um 19.50 Uhr abends (freitags um 19.25 Uhr). Kika, der Kinderkanal von ARD und ZDF, hat übrigens das Thema Corona in einem Block kindgerecht zusammengefasst.

Kika: "Kika - Besser.Wissen"

Kika sendet außerdem täglich ab 11.15 Uhr "Kika - Besser.Wissen" mit Magazinsendungen wie "Wissen macht Ah" oder "Pur plus".

Für die Jüngsten: Sesamstraße

Die Sesamstraßen-App gibt es ab sofort mit einem erweiterten Angebot. Dort kann man nun ganze Folgen anschauen.

