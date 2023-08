Stand: 30.08.2023 10:53 Uhr ABBA-Star Agnetha Fältskog kündigt neue Solo-Single an

ABBA-Star Agnetha Fältskog erklärte, sie werde eine neue Single rausbringen mit dem Titel "Where Do We Go From Here?". Vor gut zehn Jahren hatte die 73-jährige Sängerin der schwedischen Pop-Band ihr letztes Soloalbum veröffentlicht. ABBA wurde weltweit erfolgreich mit Liedern wie "Dancing Queen" und "Fernando". Außerdem wurde die Gruppe groß beim Eurovision Song Contest 1974 für ihre Aufführung von "Waterloo" gefeiert. | Sendebezug: | 30.08.2023 10:30 | NDR Kultur