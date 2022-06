Stand: 13.06.2022 08:55 Uhr "A Strange Loop" gewinnt Tony Award als bestes Musical

Der erst 22-jährige Myles Frost gewann am Sonntag beim wichtigsten Theaterpreis der USA den Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical. Er verkörpert die Pop-Ikone Michael Jackson in "MJ". Bei der Verleihung in New York wurde "A Strange Loop" zum besten neuen Musical des Jahres erklärt. Darin träumt ein schwuler schwarzer Platzanweiser von seinem eigenen Musical. Bestes neues Theaterstück wurde "The Lehman Trilogy". Als beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Joaquina Kalukango in "Paradise Square" geehrt, einem Stück über New York zu Zeiten des US-Bürgerkriegs.