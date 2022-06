Stand: 04.06.2022 07:47 Uhr 900 Künstler öffnen Ateliers bei Aktion "PfingstOffen" in MV

Rund 900 Künstler in Mecklenburg-Vorpommern lassen sich am Pfingstwochenende bei der Aktion "PfingstOffen" von Besuchern im Atelier über die Schulter schauen. Damit ist die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie deutlich gestiegen, so der Landestourismusverband. In den Jahren 2018 und 2019 hatten jeweils rund 800 Teilnehmer mitgemacht. Traditionell weisen Fotografen, Maler, Töpfer und andere Künstler mit einem gelben Schirm oder einer blau-weißen Fahne am Eingang darauf hin, dass sie Besuchern einen Einblick in ihre Schaffensorte gewähren.