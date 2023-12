Stand: 19.12.2023 18:58 Uhr 81,4 Millionen Besuche: Museen verkaufen wieder mehr Tickets

Die Museen in Deutschland sind nach den Corona-Einbrüchen wieder auf dem Weg zu alten Besuchszahlen. Im vergangenen Jahr zählte das Institut für Museumsforschung 81,4 Millionen Besuche, wie es am Dienstag bekannt gab. Die beteiligten Museen meldeten damit rund doppelt so viele Besucherinnen und Besucher wie 2021. Gleichzeitig liegt die Zahl den Angaben zufolge noch ein gutes Viertel unter 2019. Für die Erhebung schrieb das Institut 7076 Museen an, 4268 Häuser meldeten ihre Zahlen. Zwischen den Regionen zeichnen sich deutliche Unterschiede ab: Während Sachsen-Anhalts Museen 15 Prozent weniger Besuche als in 2019 verzeichneten, lagen die Zahlen der Museen in Mecklenburg-Vorpommern (minus 47 Prozent) und dem Saarland (minus 43 Prozent) viel stärker unter den Werten vor der Pandemie. | Sendebezug: | 19.12.2023 19:00 | NDR Kultur