Stand: 22.12.2023 15:10 Uhr 700.000 Euro für Musikschulen und Jugendkunstschulen in MV

Die Schweriner Landesregierung stellt für die Musikschulen und Jugendkunstschulen in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 700.000 Euro zusätzlich für 2024 und 2025 zur Verfügung. 300.000 Euro pro Jahr sind für die 15 staatlich anerkannten Musikschulen vorgesehen, 50.000 Euro pro Jahr für die Jugendkunstschulen. Das teilte das Kulturministerium am Freitag mit. "Musik- und Jugendkunstschulen sind insbesondere in den ländlichen Räumen wichtige Knotenpunkte der kulturellen Grundversorgung", betonte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). | Sendebezug: | 22.12.2023 15:20 | NDR 1 Radio MV