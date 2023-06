Stand: 19.06.2023 08:51 Uhr 70.000 Besucher bei Leipziger Bachfest

Mit der Aufführung der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach in der Thomaskirche ist am Sonntag das diesjährige Leipziger Bachfest zu Ende gegangen - nach elf Tagen mit insgesamt 160 Veranstaltungen. Bei Kirchen- und Kammerkonzerten, Open-Air-Events und Orgelfahrten sowie anderen Veranstaltungen seien etwas mehr als 70.000 Gäste gezählt worden, so die Veranstalter. Im Fokus des Festivals standen die von Bach komponierten Kantaten in seinem ersten Jahr als Leipziger Thomaskantor. Das Bachfest Leipzig 2024 findet vom 7. bis 16. Juni statt. | Sendebezug: | 19.06.2023 06:30 | NDR Kultur