Stand: 23.11.2023 18:38 Uhr 50 Meter langes Wandbild von Christoph Niemann in Oldenburg

Ein rund 50 Meter langes Wandbild des Grafikdesigners Christoph Niemann schmückt ab sofort die Fassade des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg. "Diese Museumsfassade ist sicherlich die größte Fläche, die ich je bespielen durfte", teilte der Künstler zur Eröffnung am Donnerstag mit. Die Zeichnung mit dem Titel "Current Lines" soll dem Museum für Bildende Kunst auf Papier in den nächsten Jahren zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Christoph Niemann ist einer der international gefragtesten Illustratoren und Zeichner. | 24.01.2023 09:20 | NDR Kultur