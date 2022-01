50 Jahre "Radikalenerlass": "Betroffen waren vor allem die 68er" Stand: 28.01.2022 15:55 Uhr Vor 50 Jahren haben Bund und Länder den "Radikalenerlass" beschlossen: Er sah vor, dass Bewerber für den Öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue geprüft wurden. Die Historikerin Alexandra Jaeger hat untersucht, welche Auswirkungen das hatte. Beitrag anhören 8 Min

Frau Jaeger, was landläufig als "Radikalenerlass" bezeichnet wird, benennen Sie als "Radikalenbeschluss" - warum?

Alexandra Jaeger: Das ist ein zeitgenössischer Begriff, der aber kaum noch bekannt ist. Ich finde den treffender, weil es sich bei diesem Beschluss um keinen Erlass handelte, also eine Verwaltungsanordnung. Dieser Beschluss hatte keinerlei Rechtswirkung, es ist auch kein Gesetz oder so. Zeitgenössisch hieß es auch häufig: Ministerpräsidentenbeschluss, denn es war ein Beschluss von den Ministerpräsidenten der Länder und von Bundeskanzler Willy Brandt.

Wer waren die Handelnden? Wann ist das Ganze passiert? Und warum hat man das seinerzeit so beschlossen?

Jaeger: Der Beschluss wurde am 28. Januar 1972 von den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD gefasst. Das Gremium kennen wir heute aus der Corona-Pandemie, wenn die Ministerpräsidenten sich mit der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler treffen und sich einigen. Damals hat man sich geeinigt auf eine gemeinsame Rechtsauslegung in Fragen des Beamtenrechts und des Verfassungsrechts. Man wollte Mitglieder sogenannter "verfassungsfeindlicher Organisationen" aus dem Öffentlichen Dienst ausschließen und das auch vor einem Parteiverbot durch das Bundesverfassungsgericht. Das war eine umstrittene Frage, weil Behörden und Regierungen die Kompetenz bekamen, über die Verfassungsfeindlichkeit dieser Organisationen zu urteilen, was man vorher eher dem Bundesverfassungsgericht, als Kompetenz zugetragen hatte.

Wie wurde das überprüft?

Jaeger: Das zentrale Mittel dabei war die sogenannte Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Bei jeder Einstellung im Öffentlichen Dienst wurde beim Verfassungsschutz angefragt, ob dort Informationen über die betreffende Person vorliegen. Da gab es die sogenannte Personenzentraldatei, wo alles gespeichert wurde: Mitgliedschaften, Funktionen, Kandidaturen, aber auch Teilnahmen an Veranstaltungen, Demonstrationen. Und dann meldete der Verfassungsschutz diese Angaben, die dort gespeichert waren, an die Behörden oder eigens eingerichtete Kommissionen, die dann beurteilten, ob die Personen eingestellt oder abgelehnt wurden.

Es ging zum Beispiel um Lehrerinnen und Lehrer, aber auch um Postboten, Eisenbahnmitarbeiter et cetera. Was hatte das für Auswirkungen?

Jaeger: Es gab eine große Menge an Anfragen: Man schätzt, dass es in den 70er-, 80er-Jahren eine bis dreieinhalb Millionen Anfragen gegeben hat und etwa 1.000 bis 2.000 Ablehnungen. Betroffen waren vor allem die 68er, die sich während der Studierendenbewegung politisiert hatten und dann in den 70er-Jahren in kommunistischen Gruppen aktiv waren und im Bildungsbereich arbeiten wollten. Am häufigsten betroffen waren Lehrer*innen und für die bedeutete das faktisch ein Berufsverbot, weil sie den erlernten Beruf nicht ausüben konnten.

Wie konnte es eigentlich passieren, dass jemand wie Bundeskanzler Willy Brandt sich dafür stark gemacht hat und nicht auf die Bremse getreten hat?

Jaeger: Willy Brandt spielte bei diesem Beschluss eigentlich gar nicht so eine zentrale Rolle, die Initiativen ging eher aus den Ländern hervor, aus der Innenministerkonferenz. Willy Brandt war bei dem Treffen dabei und hat auch zugestimmt. Ich denke, er fand es richtig, denn man muss bedenken, dass es auch in der Sozialdemokratie eine lange Tradition der Abgrenzung von Kommunisten gab: Die Konflikte mit der KPD in der Weimarer Republik, die Verfolgung von Sozialdemokraten in der DDR - das spielte dabei alles mit rein. Insofern kann man sagen, dass Willy Brandt das richtig fand, aber später gemerkt hat, dass es ein Fehler gewesen ist.

Man hat die Untersuchungen auf Systemtreue relativ bald wieder bleiben lassen. Kann man das Projekt als gescheitert ansehen, oder warum ist man davon wieder abgerückt?

Jaeger: Das waren zuerst die sozialdemokratisch beziehungsweise sozialliberal regierten Länder, die Ende der 70er-Jahre wieder davon abrückten. Das kann uns aus heutiger Sicht relativ schnell erscheinen, aber es gab diese Praxis sieben Jahre und für viele Menschen bedeutete das, dass sie zum Teil mehrere Jahre ihren Beruf nicht ausüben konnten. Für die SPD hat dieses Verfahren einen Glaubwürdigkeitverlust bedeutet, weil viele junge Menschen, die eigentlich der SPD nahe standen, auch viele Jusos beispielsweise, sich gegen den radikalen Beschluss engagierten, beispielsweise auch der damalige Juso-Bundesvorsitzende Gerhard Schröder, der später als Anwalt eine Betroffene vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertrat.

Wäre so etwas heute wieder vorstellbar? Oder würden wir auch einen Björn Höcke als Geschichtslehrer dulden, wenn er denn zurückkommen möchte?

Jaeger: Man müsste unterscheiden, was man mit einem neuen "Radikalenerlass" meint. Das eine war ja die Frage der Ableitung des verfassungsfeindlichen Verhaltens auf Grundlage der Parteiziele, also eine Organisationsfixierung, die eigentlich bei einem Großteil der abgelehnten Personen bestand. Das andere ist die Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Auch ohne diese beiden Maßnahmen hat man aktuell die Möglichkeit, die Verfassungstreue von Beamten und Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu fordern. Es gibt eine Mäßigungspflicht: Wegen konkreter Äußerungen, beispielsweise einem Aufruf zum Staatsumsturz, kann man auch heute Personen belangen. Man kann das Disziplinarverfahren auch ohne Erlasse und Regelanfragen einleiten. Die Frage ist, wann man eingreift - darüber müsste man sich verständigen. Aber das Beispiel von dem sogenannten "Volkslehrer" in Berlin, der entlassen wurde, weil er verfassungsfeindliche YouTube-Videos gedreht hat, zeigt, dass so etwas durchaus möglich ist.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

