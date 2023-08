Stand: 11.08.2023 19:10 Uhr 50 Jahre Hip-Hop: Ein Musik- und Lebensstil feiert Geburtstag

Am 11. August 1973 soll in der "1520 Sedgwick Avenue", am südwestlichen Rand der Bronx (New York), der Hip-Hop erfunden worden sein. Von dort aus eroberte er die Welt, veränderte die Geschichte der Musik, der Clubs und auch der Mode. Heute gehört er zu den am weitesten verbreiteten Musikstilen der Unterhaltungsindustrie und hat unzählige Chart-Hits und Stars mit eigenen Imperien hervorgebracht. In New York und weltweit wurde der 50. Geburtstag des Hip-Hop unter anderem mit Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen und Auktionen gefeiert. | Sendebezug: | 12.08.2023 06:30 | NDR Kultur