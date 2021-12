50 Jahre "Ärzte ohne Grenzen": "Kein Grund zum Feiern" Stand: 21.12.2021 17:56 Uhr Vor 50 Jahren wurde die Organisation "Médecins Sans Frontières" in Frankreich gegründet. Mittlerweile ist daraus ein Netzwerk mit 25 Mitgliedsverbänden entstanden. Seit 1993 gibt es auch eine deutsche Sektion, deren Geschäftsführer Christian Katzer ist. Beitrag anhören 6 Min

Herr Katzer, auf der einen Seite: Herzlichen Glückwunsch! Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob das überhaupt ein Grund zu feiern ist, dass auch ein halbes Jahrhundert nach der Gründung, tief im 21. Jahrhundert, eine ärztliche Nothilfeorganisation wie "Ärzte ohne Grenzen" noch nötig ist.

Christian Katzer: Vielen Dank für die Glückwünsche, aber für uns ist es tatsächlich kein Grund zum Feiern, denn der Bedarf an humanitärer Hilfe spiegelt immer globale, lokale oder soziale Ungerechtigkeit wieder. Und humanitäre Hilfe ist dort notwendig, wo es Leid und Missstände gibt, wo Menschen vernachlässigt und vergessen werden oder ausgegrenzt und missbraucht. Von daher ist dieser Jahrestag kein Grund zum Feiern, sondern ein Grund dafür, genau diese Menschen in den Blick zu nehmen.

Hat sich denn in den vergangenen 50 Jahren wenigstens etwas verändert?

Katzer: Was sich verbessert hat, ist, dass die humanitäre Hilfe sich selber professionalisiert hat. Die Qualität der Medizinversorgung, die wir anbieten können, ist viel besser, sodass humanitäre Hilfe jährlich die Gesundheit und das Leben von Millionen von Menschen retten kann. Zu den Errungenschaften zählt auch, dass wir eine extrem schnelle Logistik haben und zum Beispiel innerhalb von 48 Stunden nach einem Erdbeben mit einem Krankenhaus einsatzbereit sein können.

Weitere Informationen Afghanistan: "Situation viel schlimmer, als wir gedacht haben" "Die Weltgemeinschaft darf Afghanistan nicht vergessen", betont Nadia Nashir-Karim, die in Afghanistan humanitäre Hilfe leistet. mehr

Wo ist heutzutage eigentlich der größte Handlungsbedarf?

Katzer: Letztendlich ist es immer noch so, dass humanitäre Hilfe da notwendig ist, wo politische Strukturen versagen. Da ist es extrem wichtig, dass wir vor Ort sind. Das sind vor allen Dingen Länder wie die Demokratische Republik Kongo oder die Zentralafrikanische Republik, in der das Gesundheitssystem nicht mehr funktioniert. Die Menschen in diesen Ländern zählen oft zu den am meisten vergessenen.

Welches Ethos steckt dahinter? Es ist eine Non-Profit-Organisation, unpolitisch, nichtkonfessionell. Was treibt Sie an?

Katzer: Ich habe gesehen, dass humanitäre Hilfe in Notlagen extrem viel erreichen kann, dass es Menschenleben rettet und es oft nicht viel braucht, um da zu sein. Das treibt mich an, das treibt uns an, zu sehen, dass es nötig ist, zwischen denen, die haben, und denen, die einen Bedarf haben, zu vermitteln und medizinische Nothilfe zu implementieren.

Wenn Sie im Moment feststellen müssen, dass zum Beispiel in ärmeren Ländern Impfstpff fehlt - verzweifeln Sie dann nicht manchmal und fragen sich: Was mache ich hier eigentlich?

Katzer: Absolut! Das ist auch einer der Gründe, warum wir vor mehr als 20 Jahren die Medikamentenkampagne ins Leben gerufen haben, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen weltweit die Medikamente und Impfstoffe erhalten können, die sie brauchen, um gesund und um am Leben zu bleiben. In der Corona-Pandemie sehen wir mal wieder, dass nationale Egoismen und Profitstreben darüber entscheiden, wer Zugang zu medizinischem Fortschritt hat. Bei der Pandemie gibt es im Moment eigentlich nur eine Lösung und die ist politisch: Die Regierungen - auch die neue Ampelkoalition - müssen dafür sorgen, dass Wissen transferiert wird und dass Patente freigegeben werden, damit weltweit die Produktion für Impfstoffe gegen Covid-19 vorangetrieben werden kann.

Weitere Informationen 15 Min 20. Dezember 1971: Gründung der "Ärzte ohne Grenzen" Das Motto der Hilfsorganisation: medizinische Nothilfe leisten. 1999 bekam die Organisation den Friedensnobelpreis verliehen. 15 Min

Gibt es auch andere politische Grenzen? Denn eigentlich sind wir doch in dieser globalisierten Welt in der Illusion, dass wir grenzenlos sind.

Katzer: Letztendlich hilft "Ärzte ohne Grenzen" Menschen in Not, ohne Diskriminierung, ungeachtet ethnischer Herkunft oder religiösen oder politischen Überzeugungen. Daran hat sich nichts geändert in den letzten 50 Jahren. Aber wenn das nicht akzeptiert wird, können wir nicht arbeiten. Das sehen wir zum einen gerade in Konflikt- und in Krisenregionen. Aber wir sehen auch immer mehr, dass Grenzen wichtiger werden, um Staaten abzuschotten. Was wir zum Beispiel gerade an den europäischen Außengrenzen erleben, ist skandalös: Menschen ertrinken im Mittelmeer, erfrieren im Wald zwischen Weißrussland und Polen oder leiden in unmenschlichen Lagern. Das muss aufhören und dafür braucht es eine klare humane deutsche und EU-Außenpolitik.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür - vielleicht die letzte Chance, einen Wunschzettel zu schreiben. Was würde auf Ihrem stehen?

Katzer: Für mich steht ganz klar eine humane Außenpolitik von Deutschland und der Europäischen Union auf der Liste. Wir müssen zweitens dafür sorgen, dass es Impfstoffe weltweit gibt, und zwar für alle Menschen. Drittens ist es für mich persönlich extrem wichtig, dass die Menschen in Afghanistan nicht vergessen werden und dass es Gelder gibt, um das zusammenbrechende Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Denn humanitäre Hilfe ist wichtig - die politische Lösung kommt aber von der Politik.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

AUDIO: 50 Jahre Ärzte ohne Grenzen - Lage im Südsudan (5 Min) 50 Jahre Ärzte ohne Grenzen - Lage im Südsudan (5 Min)

AUDIO: 50 Jahre Ärzte ohne Grenzen - Porträt eines Krankenpflegers (5 Min) 50 Jahre Ärzte ohne Grenzen - Porträt eines Krankenpflegers (5 Min)

AUDIO: 50 Jahre 'Ärzte ohne Grenzen - Warum es keinen Grund zum Feiern gibt (7 Min) 50 Jahre 'Ärzte ohne Grenzen - Warum es keinen Grund zum Feiern gibt (7 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 20.12.2021 | 18:00 Uhr