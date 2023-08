Stand: 24.08.2023 10:36 Uhr 45,2 Millionen Tickets verkauft - Kino-Branche erholt sich

Deutsche Kinos sind nach Einbußen der Pandemie-Zeit auf einem hoffnungsvollen Weg. Filme locken wieder mehr Zuschauer*innen an. "Das Kino ist zurück", kommentierte Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt, die gerade veröffentlichten Halbjahreszahlen der Branche. 45,2 Millionen Tickets wurden demnach in den ersten sechs Monaten an den Kinokassen verkauft - 36,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings liegt die Branche damit weiter mit einem Minus von 15,7 Prozent hinter den Werten von 2019 zurück. Aber Dinges ist zuversichtlich, denn Erfolge wie "Barbie", "Oppenheimer" und "Rehragout-Rendezvous" sind noch nicht miteingerechnet.| Sendebezug: | 24.08.2023 08:30 | NDR Kultur