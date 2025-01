35 Jahre Festspiele MV: Das Programm für 2025 Stand: 29.01.2025 14:57 Uhr Gegründet im Mai 1990 noch in der DDR, haben sich die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in 35 Jahren zu einem der größten Festivals ihrer Art in Deutschland entwickelt. Viele Musiker hatten dort schon jeweils mehr als 100 Auftritte.

von Axel Seitz

Klarinettist Matthias Schorn stand 128 Mal auf der Festspielbühne, Violinist Daniel Hope gab 121 Konzerte und Cellist Daniel Müller-Schott war 103 Mal zu erleben. Drei außergewöhnliche Musiker, die dem Festival in 35 Jahren besonders eng verbunden waren und sind. Alle drei sind Festspielpreisträger. In diesem Sommer blickt Daniel Müller-Schott auf 30 Jahre Festspiele zurück, Matthias Schorn auf 20. Ihre mehrmaligen Auftritte sind nur einige Höhepunkt im Jubiläumsjahr.

Der Münchner Cellist ist in diesem Sommer unter anderem im Juli und im August in Ulrichshusen sowie Ribnitz-Damgarten zu erleben. Der Klarinettist aus Österreich tritt beispielsweise mit seinen Musikerfreunden von "Faltenradio" im Juni in Loitz sowie als Solist in Ulrichshusen auf.

Eröffnung mit NDR Elbphilharmonieorchester

Bereits im vergangenen November hatten die Festspiele erste Höhepunkte angekündigt - so den Auftritt von Anne-Sophie Mutter in Redefin, das Eröffnungskonzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester unter Leitung von Herbert Blomstedt sowie das große Bothmer-Open-Air in Klütz mit den Klangkörpern des NDR. Nun steht auch das Gesamtprogramm für 2025 fest.

AUDIO: Anastasia Kobekina: Preisträgerin der Festspiele MV 2025 (4 Min) Anastasia Kobekina: Preisträgerin der Festspiele MV 2025 (4 Min)

Die Cellistin Anastasia Kobekina als Preisträgerin des Festspielsommers ist unter anderem mit dem Kammerorchester Basel am 12. Juli in Sternberg sowie am Tag darauf in Neubrandenburg zu erleben. Mit der Tanzkompagnie des Volkstheaters Rostock und dem Perkussionisten Alexej Gerassimez heißt es am 16. und 17. Juli in Rostock sowie Güstrow "Schlagwerk, Cello, Tanz!". Gemeinsam mit ihrer Halbschwester Olga spielt Anastasia Kobekina am 18. Juli in Alt Rehse unter anderem Werke ihres Vaters Wladimir Kobekin.

Tukur, Riemann, Horwitz - auch Promis im Programm

Zwischen Mitte Juni und Mitte September werden neben zahlreichen Nachwuchsmusikerinnen und -musikern auch wieder viele prominente Künstler erwartet. Der Oboist Albrecht Mayer tritt mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin am 26. Juni im Rahmen der Ludwigsluster Klassik auf. Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys geben am 6. Juli in Torgelow ein Konzert. Der Dresdner Kreuzchor ist am 3. und 4. Juli in Schwerin sowie Demmin zu erleben.

Am 18. Juli erklingt in Niendorf auf Poel Musik für Didgeridoo mit dem Solisten William Barton und dem Australien Youth Orchestra. Dominique Horwitz singt Chansons von Jacques Brel am 6. September in Schwerin und Katja Riemann präsentiert, musikalisch begleitet, Texte unter dem Motto "Karneval des Glücks" am 13. September in Ulrichshusen.

136 Konzerte an 96 Spielstätten

In der Reihe "Grenzgänge" sind die italienisch-nigerianische Singer-Songwriterin Afra Kane (18. Juni in Hagenow), die britische Saxophonistin Emma Rawicz (20. Juni in Rostock), die deutsche Jazzsängerin Karoline Weidt (1. August in Neu Kaliß), die türkische Künstlerin Buşra Kayıkcı (20. August in Schwerin) und die schweizerische Sängerin Stefanie Heinzmann (22. August in Rostock) zu erleben.

Insgesamt stehen im Festspielsommer 2025, der erneut vom Norddeutschen Rundfunk unterstützt wird, vom 13. Juni bis zum 14. September 136 Konzerte in 96 Spielstätten in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf dem Programm.

