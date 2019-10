Stand: 15.10.2019 16:09 Uhr

34. Filmfest startet in Osnabrück

Am Mittwoch beginnt in Osnabrück das 34. "Unabhängige Filmfest". Der Fokus liegt in diesem Jahr auf Dokumentarfilmen, die aus der Sicht der Betroffenen erzählt werden. Der Film "Lovemobil" macht den Anfang. Er handelt von fahrenden Bordellen in Niedersachsen. Die Filme, die beim Filmfest laufen, stammen von unabhängigen Filmemachern, die sozial engagiert sind. Sie zeigen Menschen, die im Kino sonst nur am Rande auftauchen.

Von kindlich-philosophischen Fragen bis zur Wildbienenzüchterin

Festivalleiterin Julia Scheck hebt den Blickwinkel als Qualitätsmerkmal hervor: "Sobald sich die Kamera auf die Perspektive derjenigen begibt, um die es sich handelt, bekommt es gleich eine andere Qualität: Es wird authentisch. Es wird wahrhaftiger." Beiträge dieser Art empfinde sie deshalb immer als die besseren. Ein Film, der das einlöst, ist "Die Götter von Molenbeek": Ein Film über kindlich-philosophische Fragen zweier Sechsjähriger. Einer ist Muslim, der andere Christ und beide leben im belgischen Molenbeek. Der Ort wurde als IS-Unterschlupf bekannt. Ein weiteres Beispiel ist der Film über eine Wildbienenzüchterin, die ihre bettlägerige Mutter in einem verlassenen Bergdorf pflegt.

Leiterin: Viele Filmemacher unter den Gästen

Insgesamt laufen rund 100 Filme auf dem Festival, das mit der Preisverleihung am Sonntag endet. Unter anderem wird der mit 15.000 Euro dotierte Friedensfilmpreis vergeben. Ebenfalls ausgeschrieben ist der Filmpreis für Kinderrechte - im Wettbewerb zwei Filme, die aus dem Leben von Kinderflüchtlingen und Kindern in der Prostitution erzählen. Laut Festival-Leiterin Scheck sind viele der Filmemacher selbst in Osnabrück unterwegs, "die ihre Filme persönlich vorstellen werden und mit dem Publikum ins Gespräch kommen wollen."

